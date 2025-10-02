Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Moscow Metro Area tại Sberbank dao động từ RUB 4.13M mỗi year cho L12 đến RUB 8.14M mỗi year cho L13. Gói thu nhập trung vị year in Moscow Metro Area có tổng giá trị RUB 5.22M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sberbank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
