Sberbank Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Saint Petersburg Metro Area

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Saint Petersburg Metro Area tại Sberbank dao động từ RUB 1.9M mỗi year cho L7 đến RUB 5.58M mỗi year cho L13. Gói thu nhập trung vị year in Saint Petersburg Metro Area có tổng giá trị RUB 3.32M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sberbank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L7
(Cấp độ mới vào nghề)
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
RUB 13.26M

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng RUB 2.49M+ (đôi khi RUB 24.87M+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lương thực tập

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Sberbank?

Câu hỏi thường gặp

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Kỹ Sư Phần Mềm ve společnosti Sberbank in Saint Petersburg Metro Area představuje roční celkovou odměnu RUB 5,577,767. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sberbank pro pozici Kỹ Sư Phần Mềm in Saint Petersburg Metro Area je RUB 2,819,722.

