Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Saint Petersburg Metro Area tại Sberbank dao động từ RUB 1.9M mỗi year cho L7 đến RUB 5.58M mỗi year cho L13. Gói thu nhập trung vị year in Saint Petersburg Metro Area có tổng giá trị RUB 3.32M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sberbank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
