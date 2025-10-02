Thu nhập Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area tại Sberbank dao động từ RUB 1.63M mỗi year cho L7 đến RUB 2.48M mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in Moscow Metro Area có tổng giá trị RUB 2.11M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sberbank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
