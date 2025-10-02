Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Saint Petersburg Metro Area tại Sberbank dao động từ RUB 1.31M mỗi year cho L7 đến RUB 2.7M mỗi year cho L10. Gói thu nhập trung vị year in Saint Petersburg Metro Area có tổng giá trị RUB 1.49M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sberbank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
