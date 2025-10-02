Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Moscow Metro Area tại Sberbank dao động từ RUB 1.8M mỗi year cho L7 đến RUB 6.45M mỗi year cho L13. Gói thu nhập trung vị year in Moscow Metro Area có tổng giá trị RUB 4.1M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sberbank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
