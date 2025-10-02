Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in Moscow Metro Area tại Sberbank dao động từ RUB 1.57M mỗi year cho L7 đến RUB 4.94M mỗi year cho L11. Gói thu nhập trung vị year in Moscow Metro Area có tổng giá trị RUB 2.83M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sberbank. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
