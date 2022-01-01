Sasken Technologies Mức lương

Mức lương tại Sasken Technologies dao động từ $11,925 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $99,500 cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Sasken Technologies . Cập nhật lần cuối: 10/21/2025