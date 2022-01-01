Danh bạ công ty
SAP Mức lương

Mức lương tại SAP dao động từ $23,270 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Biên Tập Viên Quảng Cáo ở mức thấp đến $487,550 cho vị trí Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh ở mức cao.

Kỹ Sư Phần Mềm
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư DevOps

Kỹ sư AI

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Thiết kế UX

Bán Hàng
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Điều hành tài khoản

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Quản Lý Sản Phẩm
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Tiếp Thị
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
T3 $46K
T4 $74.9K

Kiến trúc sư dữ liệu

Kiến trúc sư đám mây

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $78.4K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
Median $82.5K
Quản Lý Dự Án
Median $143K
Thành Công Khách Hàng
Median $128K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $120K
Nhân Sự
Median $57.7K
Kỹ Sư Bán Hàng
Median $114K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $74.9K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $82.8K
Kế Toán
$39.1K
Trợ Lý Hành Chính
$74.5K
Vận Hành Kinh Doanh
$162K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$488K
Phát Triển Kinh Doanh
$40.9K
Chánh Văn Phòng
$160K
Biên Tập Viên Quảng Cáo
$23.3K
Dịch Vụ Khách Hàng
$76.5K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$53.8K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$110K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$238K
Quản Lý Cơ Sở Vật Chất
$80K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$104K
Kỹ Sư Phần Cứng
$136K
Pháp Lý
$271K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$296K
Quản Lý Chương Trình
$128K
Nhà Tuyển Dụng
$199K
Vận Hành Doanh Thu
$95.2K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$81.1K
Tổng Phần Thưởng
$83.3K
Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng
$95.3K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$121K
Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.4%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại SAP, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.4% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.40% hàng năm)

20%

NĂM 1

40%

NĂM 2

40%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại SAP, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 40% được phát hành trong 2nd-NĂM (40.00% hàng năm)

  • 40% được phát hành trong 3rd-NĂM (40.00% hàng năm)

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

34%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại SAP, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (8.25% hàng quý)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.25% hàng quý)

  • 34% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.50% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại SAP là Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $487,550. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại SAP là $114,363.

Tài nguyên khác