Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Seattle Area tại SAP Concur dao động từ $130K mỗi year cho T2 đến $243K mỗi year cho T4. Gói thu nhập trung vị year in Greater Seattle Area có tổng giá trị $185K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SAP Concur. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới