Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Brazil tại SAP Concur là R$238K mỗi year cho T3. Gói thu nhập trung vị year in Brazil có tổng giá trị R$186K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của SAP Concur. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới