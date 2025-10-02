Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Bengaluru tại Sandvine dao động từ ₹1.29M mỗi year cho Software Engineer I đến ₹2.03M mỗi year cho Senior Software Engineer I. Gói thu nhập trung vị year in Greater Bengaluru có tổng giá trị ₹1.65M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sandvine. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
