Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United Kingdom tại S&P Global là £62.3K mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in United Kingdom có tổng giá trị £63K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của S&P Global. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại S&P Global, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)
