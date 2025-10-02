Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in New York City Area tại S&P Global dao động từ $125K mỗi year cho L8 đến $284K mỗi year cho L13. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $132K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của S&P Global. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại S&P Global, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới