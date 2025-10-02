Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Toronto Area tại S&P Global dao động từ CA$78.1K mỗi year cho L8 đến CA$104K mỗi year cho L10. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$92.7K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của S&P Global. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại S&P Global, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)
