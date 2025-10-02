Danh bạ công ty
S&P Global Nhà Khoa Học Dữ Liệu Mức lương tại Greater Bengaluru

Tổng thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Greater Bengaluru tại S&P Global là ₹2.19M mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in Greater Bengaluru có tổng giá trị ₹1.46M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của S&P Global. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L8
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist II
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Xem 3 Thêm cấp độ
₹13.94M

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại S&P Global, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)

  • 33% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)



Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Nhà Khoa Học Dữ Liệu at S&P Global in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,236,798. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Nhà Khoa Học Dữ Liệu role in Greater Bengaluru is ₹1,460,715.

Công ty liên quan

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Xem tất cả công ty ➜

