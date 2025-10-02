Danh bạ công ty
S&P Global
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

  • New York City Area

S&P Global Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Mức lương tại New York City Area

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của S&P Global. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025

Chúng tôi chỉ cần thêm 4 nữa Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu thông tin lươngs tại S&P Global để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.


Lịch Trình Phát Hành

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại S&P Global, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)

  • 33% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu en S&P Global in New York City Area está en una compensación total anual de $100,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en S&P Global para el puesto de Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in New York City Area es $80,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho S&P Global

Công ty liên quan

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác