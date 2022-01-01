Danh bạ công ty
S&P Global
S&P Global Mức lương

Mức lương tại S&P Global dao động từ $4,029 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức thấp đến $335,168 cho vị trí Phát Triển Doanh Nghiệp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của S&P Global. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Quản Lý Sản Phẩm
Median $89.4K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $290K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $12K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $160K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $170K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $205K

Data Architect

Kế Toán
$111K
Vận Hành Kinh Doanh
$124K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$335K
Thành Công Khách Hàng
$89.6K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$53.8K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$90.8K
Marketing
$89.6K
Vận Hành Marketing
$4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$104K
Quản Lý Chương Trình
$52.8K
Quản Lý Dự Án
$55K
Bán Hàng
$270K
Kỹ Sư Bán Hàng
$109K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$155K
Lịch Trình Phát Hành

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại S&P Global, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)

  • 33% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.50% sáu tháng một lần)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại S&P Global là Phát Triển Doanh Nghiệp at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $335,168. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại S&P Global là $89,550.

