Tổng thu nhập Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in Albuquerque-Santa Fe Area tại Sandia National Labs là $205K mỗi year cho Distinguished Member of Technical Staff. Gói thu nhập trung vị year in Albuquerque-Santa Fe Area có tổng giá trị $200K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sandia National Labs. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
