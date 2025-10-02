Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Albuquerque-Santa Fe Area tại Sandia National Labs dao động từ $121K mỗi year cho Member of Technical Staff đến $169K mỗi year cho Principal Member of Technical Staff. Gói thu nhập trung vị year in Albuquerque-Santa Fe Area có tổng giá trị $125K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Sandia National Labs. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
