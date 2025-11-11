Danh bạ công ty
Samsung
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Kỹ Sư Phần Cứng Cấp độ

L3

Cấp độ tại Samsung

So sánh cấp độ
  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
    4. Hiển thị 3 Thêm cấp độ
Trung bình Hàng năm Tổng thu nhập
$128,681
Lương cơ bản
$119,485
Cổ phiếu thưởng ()
$0
Thưởng
$9,196
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dữ liệu lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển
Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Samsung

Công ty liên quan

  • JCPenney
  • REI
  • Meijer
  • Bose
  • OtterBox
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác