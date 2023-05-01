Thư Mục Công Ty
Safe Security
Safe Security Mức lương

Khoảng lương Safe Security từ $59,467 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $172,354 cho Kỹ sư bán hàng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Safe Security. Cập nhật lần cuối: 8/15/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $59.5K
Nhà khoa học dữ liệu
$164K
Quản lý sản phẩm
$71.9K

Kỹ sư bán hàng
$172K
Câu hỏi thường gặp

A remuneração total anual mediana reportada na Safe Security é $118,021.

