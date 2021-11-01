Xem Điểm Dữ liệu Cá nhân
Rosetta.ai makes marketing tools for fashion ecommerce. Tools include: website personalization, customer targeting, and better measurement of customer interactions drive sales and build loyalty.
Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm →
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật và Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.
Việc làm nổi bật
Công ty liên quan
Tài nguyên khác