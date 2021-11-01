Danh bạ công ty
Roofstock
Roofstock Mức lương

Mức lương tại Roofstock dao động từ $89,550 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $276,375 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao.

$160K

Quản Lý Sản Phẩm
Median $187K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$164K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$172K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$195K
Kỹ Sư Phần Mềm
$89.6K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$276K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Roofstock is Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $276,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roofstock is $179,428.

