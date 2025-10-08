Thu nhập Kỹ sư học máy in United States tại Rokt dao động từ $330K mỗi year cho L4B đến $344K mỗi year cho L5A. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $314K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Rokt. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$330K
$218K
$98.1K
$14.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Rokt, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
