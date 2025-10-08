Tổng thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in India tại Rocket Software là ₹1.74M mỗi year cho Software Engineer II. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹1.49M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Rocket Software. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
