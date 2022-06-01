Thư Mục Công Ty
Rocket Companies
Rocket Companies Mức lương

Khoảng lương Rocket Companies từ $75,876 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà tuyển dụng ở mức thấp nhất đến $215,735 cho Quản lý khoa học dữ liệu ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Rocket Companies. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $131K

Kỹ sư phần mềm backend

Quản lý sản phẩm
Median $183K
Phát triển kinh doanh
$199K

Nhà phân tích dữ liệu
$99K
Quản lý khoa học dữ liệu
$216K
Nhà khoa học dữ liệu
$109K
Nhà phân tích tài chính
$119K
Nhân sự
$94.5K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$171K
Marketing
$99.5K
Nhà thiết kế sản phẩm
$171K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$183K
Nhà tuyển dụng
$75.9K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$137K
Kiến trúc sư giải pháp
$186K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Rocket Companies là Quản lý khoa học dữ liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $215,735. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Rocket Companies là $136,680.

