Roche Mức lương

Mức lương tại Roche dao động từ $19,638 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $331,500 cho vị trí Phát Triển Doanh Nghiệp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Roche. Cập nhật lần cuối: 9/18/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Chuyên viên thống kê sinh học

Quản Lý Sản Phẩm
Median $196K

Kỹ Sư Cơ Khí
Median $133K
Kỹ Sư Y Sinh
Median $100K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $304K
Quản Lý Dự Án
Median $156K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $165K
Kế Toán
$25.5K
Vận Hành Kinh Doanh
$35.7K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$177K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$199K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$332K
Dịch Vụ Khách Hàng
$19.6K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$264K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$131K
Nhân Sự
$206K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$71.6K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$85.8K
Marketing
$212K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$69.5K
Quản Lý Chương Trình
$209K
Bán Hàng
$136K
Kỹ Sư Bán Hàng
$92.5K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$161K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$98.2K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$48K
Nghiên Cứu Viên UX
$101K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$176K
Câu hỏi thường gặp

Rocheで報告されている最高給与の職種はPhát Triển Doanh Nghiệp at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$331,500です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Rocheで報告されている年間総報酬の中央値は$158,126です。

