Thu nhập Kỹ sư phần mềm sản xuất in United States tại Robinhood dao động từ $285K mỗi year cho L2 đến $374K mỗi year cho L3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $330K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Robinhood. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$285K
$188K
$97.5K
$0
L3
$374K
$210K
$148K
$16.7K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Robinhood, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
100%
NĂM 1
Tại Robinhood, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:
100% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng quý)