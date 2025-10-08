Danh bạ công ty
Robinhood
Robinhood Kỹ sư phần mềm backend Mức lương tại Greater Toronto Area

Thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in Greater Toronto Area tại Robinhood dao động từ CA$148K mỗi year cho L1 đến CA$201K mỗi year cho L2. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$209K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Robinhood. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025

Trung bình Cấp độ
Tên cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
IC3(Cấp độ mới vào nghề)
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Robinhood, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

100%

NĂM 1

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Robinhood, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:

  • 100% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư phần mềm backend tại Robinhood in Greater Toronto Area có tổng thu nhập hàng năm là CA$225,741. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Robinhood cho vị trí Kỹ sư phần mềm backend in Greater Toronto Area là CA$207,991.

