Danh bạ công ty
Robert Walters
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Nhà Tuyển Dụng

  • Tất cả mức lương Nhà Tuyển Dụng

Robert Walters Nhà Tuyển Dụng Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Nhà Tuyển Dụng in Taiwan tại Robert Walters có tổng giá trị NT$999K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Robert Walters. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Tổng mỗi năm
NT$999K
Cấp bậc
-
Lương cơ bản
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Thưởng
NT$0
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
7 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Robert Walters?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Đóng góp

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Nhà Tuyển Dụng đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Tuyển Dụng tại Robert Walters in Taiwan có tổng thu nhập hàng năm là NT$2,376,598. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Robert Walters cho vị trí Nhà Tuyển Dụng in Taiwan là NT$795,703.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Robert Walters

Công ty liên quan

  • Roblox
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác