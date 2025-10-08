Thu nhập Data Architect in United States tại Rivian dao động từ $144K mỗi year cho RIV-3 đến $254K mỗi year cho RIV-6. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Rivian. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
RIV-3
$144K
$140K
$4.4K
$0
RIV-4
$237K
$156K
$72.8K
$7.6K
RIV-5
$240K
$178K
$46.8K
$15K
RIV-6
$254K
$192K
$57.2K
$5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
50%
NĂM 1
50%
NĂM 2
Tại Rivian, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 2 năm:
50% được phát hành trong 1st-NĂM (12.50% hàng quý)
50% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% hàng quý)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Rivian, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Rivian, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)