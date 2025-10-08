Thu nhập Kỹ sư phần mềm sản xuất in United States tại Rivian dao động từ $196K mỗi year cho RIV-4 đến $314K mỗi year cho RIV-6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $230K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Rivian. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$196K
$162K
$30.8K
$3K
RIV-5
$182K
$158K
$23K
$1.7K
RIV-6
$314K
$207K
$86.7K
$21K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
50%
NĂM 1
50%
NĂM 2
Tại Rivian, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 2 năm:
50% được phát hành trong 1st-NĂM (12.50% hàng quý)
50% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% hàng quý)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Rivian, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Rivian, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)