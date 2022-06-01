Danh bạ công ty
Riskified
Riskified Mức lương

Mức lương tại Riskified dao động từ $96,592 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $206,500 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Riskified. Cập nhật lần cuối: 9/18/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $142K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư DevOps

Bán Hàng
Median $207K
Phát Triển Kinh Doanh
$162K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$131K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$129K
Nhân Sự
$96.6K
Vận Hành Marketing
$118K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$122K
Quản Lý Sản Phẩm
$173K
Kỹ Sư Bán Hàng
$189K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$199K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$159K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Riskified is Bán Hàng with a yearly total compensation of $206,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Riskified is $150,508.

