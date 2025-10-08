Thu nhập Kỹ sư phần mềm trò chơi điện tử in Greater Los Angeles Area tại Riot Games dao động từ $141K mỗi year cho P1 đến $375K mỗi year cho P5. Gói thu nhập trung vị year in Greater Los Angeles Area có tổng giá trị $218K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Riot Games. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
