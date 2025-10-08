Danh bạ công ty
Riot Games
Riot Games Kỹ sư phần mềm full-stack Mức lương

Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in United States tại Riot Games dao động từ $140K mỗi year cho P1 đến $292K mỗi year cho P4. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $215K.

Trung bình Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
P1
Associate Software Engineer(Cấp độ mới vào nghề)
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
Software Engineer
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
Senior Software Engineer
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
Staff Software Engineer
$292K
$228K
$7K
$57.9K
$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Riot Games?

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư phần mềm full-stack tại Riot Games in United States có tổng thu nhập hàng năm là $326,044. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Riot Games cho vị trí Kỹ sư phần mềm full-stack in United States là $223,750.

Tài nguyên khác