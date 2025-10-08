Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in United States tại Riot Games dao động từ $140K mỗi year cho P1 đến $292K mỗi year cho P4. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $215K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Riot Games. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
