Thu nhập Technical Accountant in United States tại Riot Games dao động từ $179K mỗi year cho P3 đến $246K mỗi year cho P4. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Riot Games. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***