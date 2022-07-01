Ridgemont Equity Partners Mức lương

Mức lương tại Ridgemont Equity Partners dao động từ $121,390 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $278,600 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Ridgemont Equity Partners . Cập nhật lần cuối: 11/29/2025