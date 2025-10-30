Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Remitly dao động từ $163K mỗi year cho L1 đến $412K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $225K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Remitly. Cập nhật lần cuối: 10/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Remitly, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
