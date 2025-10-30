Danh bạ công ty
Remitly
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Remitly Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính in Israel tại Remitly dao động từ ₪313K đến ₪445K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Remitly. Cập nhật lần cuối: 10/30/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

₪354K - ₪403K
Israel
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
₪313K₪354K₪403K₪445K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Chúng tôi chỉ cần thêm 3 nữa Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính thông tin lươngs tại Remitly để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn

Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪307K
Stripe logo
+₪68.9K
Datadog logo
+₪121K
Verily logo
+₪75.8K
Don't get lowballed

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Remitly, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính tại Remitly in Israel có tổng thu nhập hàng năm là ₪444,725. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Remitly cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính in Israel là ₪312,815.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Remitly

Công ty liên quan

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác