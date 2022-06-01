Danh bạ công ty
RELEX Solutions
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

RELEX Solutions Mức lương

Mức lương tại RELEX Solutions dao động từ $54,378 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $195,840 cho vị trí Kỹ Sư Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của RELEX Solutions. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $72.6K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư DevOps

Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$142K
Dịch Vụ Khách Hàng
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$54.4K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$83.8K
Quản Lý Sản Phẩm
$99.4K
Quản Lý Dự Án
$120K
Bán Hàng
$158K
Kỹ Sư Bán Hàng
$196K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$83.3K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$116K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$69.9K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Den højest betalte rolle rapporteret hos RELEX Solutions er Kỹ Sư Bán Hàng at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $195,840. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos RELEX Solutions er $107,890.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho RELEX Solutions

Công ty liên quan

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác