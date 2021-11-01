Danh bạ công ty
Reify Health Mức lương

Mức lương tại Reify Health dao động từ $105,525 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức thấp đến $161,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Reify Health. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $161K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$147K
Quản Lý Sản Phẩm
$106K

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Reify Health là Kỹ Sư Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $161,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Reify Health là $147,360.

Tài nguyên khác