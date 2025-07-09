Regus Mức lương

Mức lương tại Regus dao động từ $37,253 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Bất Động Sản ở mức thấp đến $125,625 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Regus . Cập nhật lần cuối: 10/25/2025