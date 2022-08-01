Regrow Mức lương

Mức lương tại Regrow dao động từ $132,098 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức thấp đến $223,875 cho vị trí Nhân Sự ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Regrow . Cập nhật lần cuối: 10/25/2025