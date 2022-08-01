Danh bạ công ty
Regrow
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Regrow Mức lương

Mức lương tại Regrow dao động từ $132,098 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức thấp đến $223,875 cho vị trí Nhân Sự ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Regrow. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nhân Sự
$224K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$159K
Kỹ Sư Phần Mềm
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$132K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Regrow là Nhân Sự at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $223,875. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Regrow là $147,668.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Regrow

Công ty liên quan

  • Airbnb
  • Snap
  • Tesla
  • Spotify
  • SoFi
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác