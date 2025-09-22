Danh bạ công ty
Reddit
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)

Reddit Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) tại Reddit dao động từ $177K đến $243K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Reddit. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$192K - $228K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$177K$192K$228K$243K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Chúng tôi chỉ cần thêm 3 nữa Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) thông tin lươngs tại Reddit để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn

Logo Reddit

$20K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.


Lịch Trình Phát Hành

100%

NĂM 1

Tại Reddit, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:

  • 100% được phát hành trong 1st-NĂM (100.00% hàng năm)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Reddit, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Reddit, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ที่ Reddit อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $242,650 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Reddit สำหรับตำแหน่ง Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) คือ $177,240

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Reddit

Công ty liên quan

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác