Reddit Mức lương

Mức lương tại Reddit dao động từ $125,899 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $874,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Reddit. Cập nhật lần cuối: 8/29/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $515K
Bán Hàng
IC3 $176K
IC4 $175K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $450K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $260K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $140K
Quản Lý Dự Án
Median $145K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $145K
Kế Toán
Median $154K

Kế toán kỹ thuật

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$250K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$210K
Quản Lý Chương Trình
$201K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$222K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$147K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$176K
Lịch Trình Phát Hành

100%

NĂM 1

Tại Reddit, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:

  • 100% được phát hành trong 1st-NĂM (100.00% hàng năm)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Reddit, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Reddit, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Tài nguyên khác