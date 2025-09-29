Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United States tại realtor.com dao động từ $247K mỗi year cho T3 đến $294K mỗi year cho T7. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $285K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của realtor.com. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
