Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại realtor.com dao động từ $141K mỗi year cho T2 đến $196K mỗi year cho T5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $181K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của realtor.com. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
