Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Taiwan tại Realtek Semiconductor có tổng giá trị NT$3.37M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Realtek Semiconductor. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Tổng mỗi năm
NT$3.37M
Cấp bậc
hidden
Lương cơ bản
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Thưởng
NT$1.93M
Số năm tại công ty
5-10 Năm
Số năm kinh nghiệm
5-10 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Thông tin mức lương mới nhất
Thông tin mức lương mới nhất

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Đóng góp

Câu hỏi thường gặp

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm v Realtek Semiconductor in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$6,032,253. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Realtek Semiconductor pre pozíciu Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Taiwan je NT$3,452,487.

