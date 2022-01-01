Danh bạ công ty
RBC
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

RBC Mức lương

Mức lương tại RBC dao động từ $36,123 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $201,000 cho vị trí Tổng Thư Ký ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của RBC. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Kỹ sư iOS

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư DevOps

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Quản Lý Sản Phẩm
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $64.3K

Risk Analyst

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $127K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $57.7K
Quản Lý Dự Án
Median $71.1K
Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
Median $75.1K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $86.7K
Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
Median $68.7K
Kế Toán
Median $71K
Vận Hành Kinh Doanh
Median $51.1K
Dịch Vụ Khách Hàng
Median $38K
Marketing
Median $101K
Bán Hàng
Median $36.1K
Quản Lý Chương Trình
Median $138K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
Median $99K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $100K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $82.1K
Trợ Lý Hành Chính
$38.3K
Phát Triển Kinh Doanh
$44.7K
Tổng Thư Ký
$201K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$110K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$48.9K
Nhân Sự
$200K
Pháp Lý
$56.8K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$44.4K
Vận Hành Marketing
Median $69.5K
Quản Lý Đối Tác
$113K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$164K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$45.2K
Tổng Phần Thưởng
$95.6K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$121K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại RBC, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại RBC là Tổng Thư Ký at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $201,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại RBC là $79,163.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho RBC

Công ty liên quan

  • Scotiabank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • CIT
  • KeyBank
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác