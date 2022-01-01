Thư Mục Công Ty
Razorpay Mức lương

Khoảng lương Razorpay từ $4,880 trong tổng thu nhập hàng năm cho Vận hành marketing ở mức thấp nhất đến $200,862 cho Kiến trúc sư giải pháp ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Razorpay. Cập nhật lần cuối: 8/24/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư DevOps

Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $101K
Quản lý sản phẩm
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Nhà thiết kế sản phẩm
Median $44.8K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhà phân tích kinh doanh
Median $22.8K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $33.9K
Quản lý chương trình kỹ thuật
Median $58.2K
Phát triển kinh doanh
$73.2K
Nhà phân tích dữ liệu
$14K
Quản lý khoa học dữ liệu
$194K
Nhân sự
$76.3K
Nhà tư vấn quản lý
$63.8K
Marketing
$33.6K
Vận hành marketing
$4.9K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$67.4K
Quản lý chương trình
$29.6K
Quản lý dự án
$24.5K
Bán hàng
$141K
Kiến trúc sư giải pháp
$201K
Nhà văn kỹ thuật
$29.4K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Razorpay, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

7 years post-termination exercise window.

Câu hỏi thường gặp

Razorpayで報告された最高給の職種はKiến trúc sư giải pháp at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$200,862です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Razorpayで報告された年間総報酬の中央値は$63,845です。

